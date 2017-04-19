Edirne'de Mesleki Yeterlilik Belgeleri Verildi

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi işbirliğinde düzenlenen eğitim ve sınavlarda başarı elde eden fabrika personeline mesleki yeterlilik belgesi verildi.



ETSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Murat Yapı Tekstil Fabrikası'na giderek mesleki yeterlilik sınavlarında başarılı olan 27 personele düzenlenen törenle belgelerini teslim etti.



Zıpkınkurt, burada yaptığı konuşmada, personele makine, donanım, alet ya da sistemleri aşınmış olan, periyodik olarak yenilenmesi gereken veya ömrü biten parçaların değiştirilmesini, yağlama, temizlik türü işlemlerin gerçekleştirilmesini ve ayarlarının teknik talimatlara ve kullanım kılavuzlarına göre yapılmasını kapsayan çalışmaların yanı sıra iş güvenliği eğitimi verildiğini belirtti.



Mesleki yeterlilik sınavının Edirne'de ilk defa düzenlendiğini belirten Zıpkınkurt, "İlk belgeleri teslim etmenin memnuniyeti ile başta fabrika yetkilileri olmak üzere sınavı kazanan tüm personeli tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.