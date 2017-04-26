Edirne'de Köprü Altında Fetö Kitapları Bulundu

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ait çok sayıda kitap ile 1 dolar ve 3 adet 1 Arabistan riyali bulundu.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Havsa ilçesine bağlı Hasköy mevkisindeki otoyol köprüsü altında, karton kutu içerisinde 27 adet FETÖ/PDY Terör Örgütüne ait kitap, 1 dolar, 3 adet kağıt 1 Arabistan riyalı, posta pulu ve gözlük buldu.



Olay yerindeki incelemelerin ardından toplanan kitaplar, incelenmek üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.