Edirne'de Kızakla Kar Keyfi

Edirne Belediyesince düzenlenen etkinlikte katılımcılar, dağıtılan tahta kızaklarla kayarak eğlendi.



Belediye tarafından, Şükrüpaşa Mahallesi'nde çocukların poşet ve kartonlarla kaydığı yokuşta etkinlik düzenlendi. Katılımcılar, dağıtılan tahta kızaklarla kayarak karın keyfini çıkardı.



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 1987'den bu yana karşılaşılmayan yoğun karla mücadeleyi, 11 ekiple sürdürdüklerini söyledi.



Yolları sürekli açık tuttuklarını ancak bazı gençlerin kendilerinden kızakla kayabilecekleri alanlar bırakmalarını istediğini anlatan Gürkan, "Biz de belediyemizin atölyesinde yaptığımız ahşap kızakları, bu akşam gençlerimiz ve çocuklarımıza armağan ettik. Şu anda kar, eğlenceye dönüştü. Karın keyfini de yaşamak gerekiyor. Kar bir anlamda berekettir, gelecek yılın ürünlerini yetiştirmede bize Tanrı'nın en büyük armağanıdır." dedi.



Bu arada, sosyal medyadan sözleşen Trakya Üniversitesi öğrencileri de 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda buluşarak kar topu oynadı.