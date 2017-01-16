Edirne'de Karla Mücadele

Edirne Belediyesi karla mücadele sırasında Belediyeye destek veren iş adamlarına teşekkür etti.



Belediye Başkanı Recep Gürkan, geçen hafta sonu kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası karla mücadelede Belediyeye destek olan iş adamları Nesim İba ve Süleyman Kaya'yı ziyaret etti.



Gürkan, iş adamlarına desteklerinden dolayı teşekkür belgesi verdi.



Bu arada kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bozulan yollar ise Belediye ekipleri tarafından onarılıyor.