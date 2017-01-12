Edirne'de Karla Mücadele

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kar yağışının ardından belediye ekiplerin çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiğini belirtti.



Başkan Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada Belediye ekiplerini yerinde ziyaret ettiğini bildirdi.



Yoğun kar yağışı üzerine tüm personelin göreve çağırdığını aktaran Gürkan, "Edirne kent merkezinde meydana gelen aşırı kar yağışı, itfaiye müdürlüğünde de ek önlemleri beraberinde getirdi. Kentte olası bir yangın karşısında müdahaleyi kısa sürede yapabilmek için olağanüstü şartları göz önünde bulunduran itfaiye müdürlüğü tüm personeli göreve çağırdı. Tam kadro çalışmalarına devam eden ekipler, olası bir olaya müdahale konusunda tedbirlerini aldı" ifadelerini kullandı.



Gürkan açıklamasının devamında şunlara yer verdi:



"Ekiplerimiz gece, gündüz yol açma çalışmalarına devam ediyor. Ana yollarda bir sorun yok. Bizim için önemli olan ana yollar ve hastane yollarının sürekli açık olması. Yoğun kar yağışının olduğu günlerde cenazelerimiz oldu.



Onların hastaneden evlerine, camiye ve orada da mezarlıklara intikali için de ekiplerimiz yoğun mücadeleler verdi, vermeye devam ediyor. Yangın olayımız olmadı. Ancak olası bir durum karşısında da itfaiye ekiplerimiz tam kadro göreve çağrıldı.



Yangının nerede olacağı belli olmadığı için özellikle kenar mahallelerde ve sokaklarda yol açma çalışması için bir kepçeyi de itfaiye müdürlüğü emrine tahsis ettik."