Edirne'de Kara Kışta 500 Ton Tuz Kullanıldı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, hava tahmin raporlarına göre perşembe veya cuma günü kentte yeniden soğuk hava ve kar yağışının etkili olacağını söyledi. Gürkan, geçtiğimiz hafta kent genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanmada 200 tonu okul ve kurumlara dağıtılmak üzere 4 günde 500 ton tuz kullanıldığını belirtti.



Edirne Belediye Meclis Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Belediye Başkanı Recep Gürkan, kış sezonu öncesi 500 ton tuz aldıklarını belirtti. Gürkan, 31 Aralık 2016 tarihinden itibaren etkili olan kar yağışında cadde ve sokaklarda 1 günde yaklaşık 150 ton tuz kullanıldığını söyledi.



"Vatandaşlarımızdan tekrar özür diliyoruz"



Kar yağışı ve buzlanma sonrası kent genelinde yaşamın olumsuz etkilenmesinin ardından öz eleştiri de yapan Gürkan, "Karla imtihanda sınıfta mı kaldık? Başarısız not mu aldık? Onu seçim zamanı geldiğinde vatandaşımız en iyi şekilde değerlendirecektir. Bizim elimizden geleni yaptığımızı söylememiz vatandaşın haklı da olsa haksız da olsa, kabak lastiklerle, kar lastiği olmayanların yola çıkarak en küçük bir rampada trafiği kilitlemesi de olsa vatandaş her zaman haklıdır. O yaşattığımız sıkıntılar için vatandaşlarımızdan tekrar özür diliyoruz" dedi.



"Toplu ulaşımı kullanmalarını talep ediyoruz"



Gürkan, Edirne genelinde özellikle bu yıl olağanüstü hava koşullarının etkili olduğunu belirterek, "Bu yıl hakikaten olağanüstü hava koşulları yaşıyoruz. Cuma günü tekrar kar geleceği söyleniyor. Geçmiş yıllarda daha eksi dereceleri görmemize rağmen ben ilk defa bu kadar soğuğun hissedildiği bir dönemi yaşamadım. Hava raporu tahminleri hafta sonuna doğru eksi 15'lerden bahsediyor. O yüzden vatandaşlarımızın şimdiden olası bir kar yağışında perşembe veya cuma günü de olabilir, en azından araçlarında tedbir almayanların kar lastiği ve zincir olmayanların toplu ulaşımı kullanmaları ve o tür arabalarla trafiğe çıkmamalarını talep ediyoruz. Çünkü en küçük rampada o kabak lastikle çıkılamıyor ve ardında kilometrelerce uzanan araç kuyrukları oluşuyor. Bu da yolları açmakla, tuzlamakla, temizlemekle görevli ekiplerin, grayderlerin, kepçelerin veya tuzlama makinelerinin çalışmasını engelliyor" dedi.



"Bir günde 150 ton tuz kullandık"



Sezon öncesi 500 ton tuz aldıklarını hatırlatan Gürkan, "Sezon başında 500 ton tuz aldık. Ayrıca solüsyon aldık çünkü her yerde tuz kullanmıyoruz. Bazı zeminlerde zeminin bozulmaması için ya solüsyon ya da gübre kullanıyorduk ama gübre biliyorsunuz bu terör olayları nedeniyle kullanılmıyor. 500 ton tuz almıştık bunun yaklaşık 200 tonunu okullara, kurumlara dağıttık. Geçtiğimiz 31 Aralık 2016 ve hafta sonu itibariyle de kar yağışı sonrası yaklaşık 150 ton kullandık. Yeniden stoklarımızı tamamladık" diye konuştu. - EDİRNE