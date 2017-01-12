Edirne'de Kar Tatili Yeniden Uzatıldı

Edirne Valiliği, kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime bir gün daha ara verildiğini, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını açıkladı.



Edirne Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde yaşanmakta olan elverişsiz hava şartları, bu duruma bağlı kötü yol koşulları ve buzlanma nedeniyle merkez ve ilçelerde resmi-özel ilköğretim ve orta öğretim okulları ve kurumlarında Valilik kararı ile 13 Ocak 2017 Cuma günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelde 13 Ocak 2017 Cuma günü idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna duyurulur" denildi. - EDİRNE