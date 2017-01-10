Edirne'de Kar Tatili 1 Gün Uzatıldı (3)

TEKİRDAĞ'DA DA TATİL EDİLDİ



Tekirdağ Valiliği de pazartesi gününden beri tatil olan okullarda yarın da tatilin devam edeceğini açıkladı. Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11.01.2017 tarihinde Tekirdağ ili genelinde resmi ve özel tüm İlk ve orta dereceli okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir.Hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır" denildi.