Edirne'de Kar Tatili 1 Gün Uzatıldı (2)

KIRKLARELİ'NDE DE TATİL EDİLDİ



Kırklareli Valiliği de pazartesi gününden bu tatil olan okullarda tatilin yarın da devam edeceğini açıkladı. Valilik açıklamasında, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 11 Ocak Çarşamba günü Kırklareli Merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personellerde aynı gün idari izinlidir" denildi.