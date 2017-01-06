Edirne'de Kar Nedeniyle 63 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Edirne'de kar yağışı nedeniyle toplam 63 köy ve 3 belde yolu ulaşıma kapandı.



Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Merkez, Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süloğlu ve Uzunköprü ilçelerinde, 3 belde, 63 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ayrıca 4 belde ve 36 köyE elektrik verilemediği bildirildi. - EDİRNE