Edirne'de Kar Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni

Edirne Valiliği tarafından 06-20 Şubat tarihleri arasında sosyal medya üzerinden düzenlenen "Edirne'de Kar" fotoğraf yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri verildi. Instagram üzerinden düzenlenen ve 623 eserin katıldığı yarışmada dereceye giren 24 fotoğraf sanatçısı valilik toplantı salonunda düzenlenen törenle ödüllerini aldı.



Edirne Valisi Günay Özdemir, "Valiliğimiz tarafından düzenlenen "Edirne'de Kar' temalı fotoğraf yarışması büyük ilgi gördü. Sadece Edirne'den değil il dışından da katılımlar oldu. Altı yüzün üzerinde katılım gerçekleşti. Edirne her mevsim güzel ancak kışında bir başka güzel. Böylelikle Edirne'nin arşivine çok değerli eserler kazandırılmış oldu. Dijital platformdan Edirne'nin tanıtımına katkısı olan yarışmaları farklı konularda sürdüreceğiz" dedi.



Daha sonra yarışmanın birincisi Caner Başer, ikincisi Enver Aydın, üçüncüsü Samet Güler'in teşekkür belgeleri ve ödülleri ile jüri üyeleri Ercan Dakni, Fatih Özdemir, Mehmet Emre Bingül'e teşekkür belgelerini Vali Özdemir verdi. Yarışmada sergilemeye değer görülen 17 eserin sahiplerine de ödüllerini Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ile Gümrük Ticaret İşletmeleri Edirne Müdürü Ertuğrul Irkıçatal verdi.



Tören, ödül alanların anı fotoğrafı çektirmesiyle son buldu. - EDİRNE