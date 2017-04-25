Edirne'de Kar" Fotoğraf Yarışması

Edirne Valiliğince düzenlenen "Edirne'de Kar" fotoğraf yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri verildi.



Instagram üzerinden düzenlenen ve 648 eserin katıldığı yarışmada dereceye girenler için valilik toplantı salonunda tören düzenlendi.



Edirne Valisi Günay Özdemir, başvuran tüm fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu söyledi.



Vali Özdemir, dijital platformdan Edirne'nin tanıtımına katkısı olan yarışmaları farklı konularda sürdüreceklerini kaydetti.



Daha sonra yarışmanın birincisi Caner Başer, ikincisi Enver Aydın, üçüncüsü Samet Güler'in teşekkür belgeleri ve ödülleri ile juri üyeleri Ercan Dakni, Fatih Özdemir, Mehmet Emre Bingül'e teşekkür belgelerini Vali Özdemir verdi.



Yarışmada sergilemeye değer görülen 17 eserin sahiplerine de ödüllerini Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ile Gümrük Ticaret İşletmeleri Edirne Müdürü Ertuğrul Irkıçatal verdi.



Hacıoğlu, turizmle ilgili son dönem yapılan faaliyetlerin geri dönüşünün çok olumlu olduğunu, bu hafta sonu Edirne müzelerinin ziyaretçi rekorları kırdığını ifade etti.



Tören, ödül alanların anı fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.