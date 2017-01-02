Edirne'de Kaçakçılık Operasyonu

Uzunköprü ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri ihbar üzerine Türkobası köyünde bir aracı durdurdu.



Araçta yapılan aramada, 78 bin 500 sigara filtresi, 24 bin 943 sigara kağıdı ve 60 kilo bonzai yapımında kullanıldığı değerlendirilen yavşanotu ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü E.B ve yanında bulunan M.O çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.