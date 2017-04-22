Edirne'de ilkokul öğrencileri 'mehteran takımı' kurdu



EDİRNE'de valilik bünyesinde memurlardan oluşan mehter takımının ardından Meriç İlkokulu'ndaki 8 ve 10 yaşlarındaki öğrencilerin arasından 20 kişilik 'minik mehteran' takımı kuruldu. Altı aylık eğitimlerinin ardından kıyafetlerini giyerek ilk gösterilerine çıkan minikler performanslarıyla yoğun ilgi gördü.



Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış olan Edirne'de mehteran rüzgarı esiyor. Valilik bünyesinde memurlardan oluşan mehter takımının ardından 75 öğrencisi bulunan Meriç İlkokulu'nda 8 ve 10 yaşlarında 20 çocuktan 'minik mehter takımı' kuruldu. Eğitmen Tolga Gelen tarafından 6 aylık müzik ve yürüyüş eğitimlerinin ardından gösteri yapacak hale gelen öğrenciler, son prova gösterisini ailelerine yaptı. Okul bahçesinde mehter kıyafetlerini giyerek gelen çocuklar, mehter marşlarıyla büyük beğeni topladı. Meriç İlkokulu Müdürü Azize Firdevs Turan, daha önce kurulan müzik grubu aletlerini kullanarak mehter takımı kurduklarını ifade ederek, Edirne Halk Merkezi'nden usta öğretici desteği aldık. Yaklaşık 6 ay boyunca derslerden sonra öğrencilerin yeteneklerine göre seçimler yaptık. Edirne bilindiği gibi Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yaptı. Bu nedenle mehter takımının bu şehre uygun olacağını düşündük. Edirne Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğini aldık. Çocuklarımız müzik aletlerini kullanmayı seviyorlar. Onlar açısından çok güzel bir deneyim oluyor, hem de onları okula bağlıyor. Çocuklarımız özveriyle çalışıp hazırlandılar. Derslerine başarı olarak da etkileri oluyor. Bu etkinlikler onların belki de müzisyen olarak meslek edinmelerine de yardımcı olacağını düşünüyoruzö dedi.



Takımının mehterbaşı 10 yaşındaki Enis Saval, çalışmalar sırasında çok eğlendiklerini belirterek, Mehter takımını çok beğeniyorum. Derslerden sonra gösteri yapmak için çalıştık bu sıra da çok eğlendik. Bizim için çok güzel aktivite oluyor dedi. Mehter takımının davulcusu Ahmet Göregel de müzik aletlerine yaktın olduğu için gösteriler ve çalışmalar sırasında çok mutlu olduğunu ifade etti.



İLK GÖSTERİLERİ ÇOK BEĞENİLDİ



Meriç İlkokulu öğrencilerinden oluşan 'minik mehter takımı' kentte trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi'nde ilk gösterilerine çıktı. Mehter kıyafetleriyle sahne alan çocukların performansları büyük beğeni toplarken, çocuklar mehter marşlarını büyük ustalıkla çalıp söyledi.