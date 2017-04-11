Edirne'de İlaçlama Çalışması

Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi ekipleri, su kanallarında ilaçlama yaptı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, su kanallarında yabancı otlara karşı ilaçlama çalışmalarına başladı.



Kirişhane kanalı, Helvacı Deresi, Acı Çeşme ve Sarayiçi kanallarında ilaçlama yapılırken, yarın Kazanova ve Yeniimaret kanalları, 13 Nisan'da da Modavizyon kanalı ve D-10 karayolu mevkisinde çalışmalar devam edecek.



Yetkililer, söz konusu alanlarda ilaçlamanın 15 gün etkili olacağını belirterek, vatandaşları bu süre boyunca hayvan otlatmamaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.