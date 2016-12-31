Edirne'de İki Ayrı Kaza: 1 Ölü, 12 Yaralı

EDİRNE'nin Havsa ve Keşan ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.



Havsa İlçesi Osmanlı Köyü yolunda Mehmet Ali Balaban yönetimindeki 22 AD 016 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ali Fi yönetimindeki 22 AB 871 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Balaban'ın babası Mehmet Balaban hayatını kaybetti. Yaralanan Mehmet Ali Balaban ile Ali Fi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.



İkinci kaza ise bugün saat 17.15 sıralarında Keşan-Malkara karayolu Yenimuhacir Kavşağı yakınlarında meydana geldi. 41 yaşındaki İsmail Bolcan yönetimindeki 22 PG 261 plakalı yolcu midibüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, sürücüsü İsmail Bolcan ile 9 yolcu hafif yaralandı.



Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



- Edirne