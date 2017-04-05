Edirne'de "Huzur" Asayiş Uygulaması

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığının birlikte gerçekleştirdiği "Huzur" asayiş uygulaması kapsamında 32 ekip ve 159 polis ile jandarmanın katılımıyla denetim yapıldı.



İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'ın koordinesinde yürütülen uygulamada, aranan şahıslar, silah ve bıçak taşıyanlarla, uyuşturucu satıcıları başta olmak üzere şüpheli görülen kişiler üzerinde çalışıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan asayiş, narkotik, terör, organize, kaçakçılık, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de yer aldığı 159 polis ve jandarmanın katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri ve araçlarda aramalar yapıldı. Arama kaydı bulunan 3 kişi yakalandı. Bir kişi de uyuşturucu madde bulundurmaktan gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim bünyesinde görevli narkotik köpekleri de denetimlerde, şüpheli görülen araçlarda uyuşturucu araması yaptı.



Kontrol edilen 749 araçtan 18'ine 15 bin 328 lira trafik cezası kesildi. Dokuz araç da trafikten men edildi.