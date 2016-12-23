Edirne'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında organizatör oldukları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köşen ve Oğulpaşa köylerinde göçmen kaçakçılarına yönelik 3 operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 29 Suriye ve Pakistan uyruklu yakalandı. Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresine götürüldü.
Organizatör oldukları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.A. ve F.S, çıkarıldıkları mahkemece "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı. B.M. ve H.T'nin ise adli makamlardaki işlemleri devam ediyor.
Edirne'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonları
Edirne'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında organizatör oldukları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.
Edirne'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında organizatör oldukları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.
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