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Edirne'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonları

Edirne'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonları

Edirne'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında organizatör oldukları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

Edirne'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonları

Edirne'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında organizatör oldukları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köşen ve Oğulpaşa köylerinde göçmen kaçakçılarına yönelik 3 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 29 Suriye ve Pakistan uyruklu yakalandı. Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresine götürüldü.

Organizatör oldukları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.A. ve F.S, çıkarıldıkları mahkemece "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı. B.M. ve H.T'nin ise adli makamlardaki işlemleri devam ediyor.

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Jandarma, Pakistan, Edirne, Surıye, Suriye
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