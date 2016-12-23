Edirne'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonları

Edirne'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında organizatör oldukları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.



Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köşen ve Oğulpaşa köylerinde göçmen kaçakçılarına yönelik 3 operasyon düzenledi.



Operasyonlarda 29 Suriye ve Pakistan uyruklu yakalandı. Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresine götürüldü.



Organizatör oldukları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.A. ve F.S, çıkarıldıkları mahkemece "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı. B.M. ve H.T'nin ise adli makamlardaki işlemleri devam ediyor.