Edirne'de Geçen Ay 714 Konut Satıldı

EDİRNE (AA) – Edirne'de geçen ay 322'si yeni, 714 konut satıldı.



Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü kasım ayı konut satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde 132 bin 655, Edirne'de ise 714 konut satışı yapıldı.



Buna göre Türkiye'deki konut satışlarının yüzde 0,5'inin gerçekleştiği Edirne, en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 39'uncu sırada yer aldı.



Kentte 714 konut satışının 322'si ilk satış, 392'si ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.