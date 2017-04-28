Edirne'de Fetö/pdy Operasyonu

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında astsubayların da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.



Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bazı adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda astsubaylar H.D, S.Ö, A.E, M.M.O, Y.Ç ile esnaf A.T gözaltına alındı.



Emniyetteki ifadelerinin ardından, Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinden sonra mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden A.T tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.