Edirne'de Fetö/pdy Operasyonu

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 8 kişiden 5'i tutuklandı.

Edirne'de Fetö/pdy Operasyonu

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 8 kişiden 5'i tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan, aralarında yüzbaşı ve üsteğmenlerin de yer aldığı 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden M.A, Ş.A, Ö.E, H.S ve M.S, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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