Edirne'de Fetö/pdy Operasyonu
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bazı...
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bazı adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yüzbaşı ve üsteğmenlerin de yer aldığı 8 kişi gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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