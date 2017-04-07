Edirne'de Fetö/pdy Operasyonu

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı





Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bazı adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yüzbaşı ve üsteğmenlerin de yer aldığı 8 kişi gözaltına alındı.





Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.