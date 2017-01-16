Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan eski emniyet müdürü tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla daha önce meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü S.Ö, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edirne'de Fetö/pdy Operasyonu
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan eski emniyet müdürü tutuklandı.
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan eski emniyet müdürü tutuklandı.
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