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Edirne'de Fetö/pdy Operasyonu

Edirne'de Fetö/pdy Operasyonu

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan eski emniyet müdürü tutuklandı.

Edirne'de Fetö/pdy Operasyonu

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan eski emniyet müdürü tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla daha önce meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü S.Ö, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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