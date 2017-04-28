Edirne'de FETÖ'nün 'astsubay abisi' tutuklandı



EDİRNE'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 astsubay denetimli serbestlik uygulamasıyla serbest bırakıldı. Astsubayların abisi olduğu öne sürülen A.T. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.



Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında astsubaylar H.D., S.Ö., A.E., M.M.O. ve Y.Ç. ile onların abisi olduğu öne sürülen A.T.?yi gözaltına aldı. Evlerinde arama yapılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 5 astsubay denetimli serbestlik şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Edirne'de astsubayların 'abisi' olduğu öne sürülen serbest meslek sahibi A.T. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.