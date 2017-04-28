Edirne'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon

1 asker imamı ve 1 rütbeli personel tutuklandı



EDİRNE - Edirne'de, FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 1'i asker imamı ile bir astsubay tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında, söz konusu örgütün askeri kanadına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 17 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Asker imamı ve 1 rütbeli tutuklandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerince, son bir hafta içerisinde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün asker imamı olduğu öğrenilen A.T. ve rütbeli personel M.S.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu. FETÖ'nün astsubay yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 3 rütbeli askerin firari durumda olduğu, 8 şüphelinin adli kontrol kararıyla yargılanmalarının devam ettiği, 4 şüphelinin de çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.

5 astsubay adliyeye sevk edildi

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında, FETÖ üyesi olduğu düşünülen A.E., M.M.O., S.Ö., H.D. ve Y.Ç. isimli astsubaylar, polis ekiplerince sağlık kontrollerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Söz konusu şahısların, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.