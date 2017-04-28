Edirne'de Fetö'nün Askeri Yapılanmasına Operasyon

Edirne'de, FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 1'i asker imamı ile 1 astsubay tutuklandı.



Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün askeri kanadına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi.



Asker imamı ve 1 rütbeli tutuklandı



Edirne Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerince, son bir hafta içerisinde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün asker imamı olduğu öğrenilen A.T. ve rütbeli personel M.S.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. FETÖ'nün astsubay yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 3 rütbeli askerin firari durumda olduğu, 8 şüphelinin adli kontrol kararıyla yargılanmalarının devam ettiği, 4 şüphelinin de çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.



5 astsubay adliyeye sevk edildi



Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, FETÖ üyesi olduğu düşünülen A.E., M.M.O., S.Ö., H.D. ve Y.Ç. isimli astsubaylar da, polis ekiplerince sağlık kontrollerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edildi. Söz konusu şahısların, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi. - EDİRNE