Edirne'de Fetö'den 5 Asker Tutuklandı

EDİRNE'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 subay ve astsubaydan 5'i tutuklanarak cezaevine konuldu.



Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında subayların yanı sıra astsubayların yer aldığı 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden M.A., M.S. H.S., Ö.E. ve Ş.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - Edirne