Edirne'de Fetö'den 220 Kişi Tutuklandı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonlar sonucunda toplam 220 kişinin tutuklandığını açıkladı.



Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında; Edirne il merkezi ve ilçelerinde toplam 877 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı, 220 kişinin halen tutuklu olduğu, 282 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiği, 41 kişi hakkında yakalama müzekkeresi çıkarıldığı, 5 kişinin gözaltında olduğu belirtildi. Yürütülen soruşturmalar sonucunda, şu ana kadar Ağır Ceza Mahkemelerine 60 adet dava açıldığı, halen 220 adet soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. - EDİRNE