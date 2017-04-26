Edirne'de Fetö Bilançosu: 280 Soruşturma, 220 Tutuklama

EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik şuana kadar 877 kişi hakkında işlem yapıldığını, 60 dava açıldığını ve devam eden 220 soruşturma olduğunu açıkladı.



Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, devam eden FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik süren soruşturmalar hakkında yazılı açıklama yaptı. Edirne'de 15 Temmuz darbe girişiminin öncesinde başlatılan FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 877 şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi;



"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarıyla ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, Edirne merkezi ve ilçelerinde toplam 877 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. 220 kişinin halen tutuklu olup, 282 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 41 kişi hakkında 'yakalama müzekkeresi' çıkarıldı, 5 kişinin gözaltındaki işlemleri sürüyor. Yürütülen soruşturmalar sonucunda, şu ana kadar Ağır Ceza Mahkemelerine 60 adet dava açılırken, halen 220 adet soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor." - Edirne