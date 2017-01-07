Edirne'de Etkili Olan Kar Yağışı

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ilçede kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.



Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışından dolayı karla kaplanan cadde ve sokakları açmak için çalışma yaptıklarını belirtti.



Kar yağışına karşı tüm önlemleri aldıklarını aktaran Ormankıran şunları söyledi:



"Bölgemizde kar yağışı ve soğuk hava etkisini şiddetli biçimde gösteriyor. Belediye olarak vatandaşlarımızın kar yağışının olumsuz koşullarından asgari düzeyde etkilenmesi için çaba sarf ediyoruz. Ekiplerimiz kar yağışı başladığından beri ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor."