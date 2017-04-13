Edirne'de Erasta Avm Hizmete Açıldı

EDİRNE'de Eroğlu Gayrimenkul tarafından 210 milyon liraya yapılan Erasta AVM, hizmete açıldı. Girişte izdihamın yaşandığı AVM'nin Edirne'nin yanı sıra Balkanlara da hitap edeceğini belirten Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, hedeflerinin AVM sayısını 20'ye çıkarmak olduğunu söyledi.



Eroğlu Holding'in 210 milyon liralık yatırımı olan Erasta Edirne AVM'si bugün kapılarını açtı. 35 bin metrekarelik alanı ve 125 mağazasıyla açılan AVM'nin açılışına Nurettin Eroğlu'nun yanı sıra Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Salim Afgün, Adalet Komisyonu Başkanı Tayyip Özdurmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından AVM'ye girmek isteyenler arasında kısa süreli izdiham yaşandı. Kapılarda bazıları ezilme tehlikesi geçirdi. Mağazaların bir çoğunun kurulum aşamasını tamamlamadığı gözlenirken, Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, yoğun ilgiden oldukça memnun olduklarını söyledi. Böyle bir kalabalığı beklemediğini anlatan Eroğlu, Türkiye'deki Erasta AVM'nin Edirne'nin yanı sıra Balkanlara yönelik bir yatırım olduğunu belirterek şöyle dedi:



"Ziyaretçileri yerli ve yabancı birçok markayla buluşturacak Erasta Edirne, hem civar şehirlerden hem de Yunanistan ve Bulgaristan gibi sınır ülkelerinden trafik alarak bölgenin önemli ticaret kapılarından biri olacak. Projemiz, bölgedeki alışveriş merkezine duyulan ihtiyacı karşılamanın yanı sıra doğrudan ve dolaylı olarak 1500 kişiye sağladığı iş imkanıyla Edirne'nin ekonomik kalkınmasına da büyük katkı sağlayacak."



HEDEF 20 AVM'



eroğlu Gayrimenkul'ün Antalya ve Muğla'nın Fethiye İlçesi'nden sonra Erasta markasıyla 3'ncü AVM'sini Edirne'ye açtığını kaydeden Eroğlu, bu sayıyı 20'ye çıkarmayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:



"Çok güzel bir ilgi var, beklediğimden çok daha iyi geçti açılış. Edirne'ye hayırlı olsun, buraya eser kazandırdığımızı düşünüyorum. Buraya aslında AVM yerine yaşam merkezi haline gelecek. Edirneli'lere güzel bir hediyemiz olsun, bizim için de iyi bir yatırım oldu. Erasta AVM'de hafta içi günlük 15- 20 bin ziyaretçi, hafta sonları ise 20- 30 bin arası ziyaretçi beklentimiz var. Aylık 450- 600 bin kadar ziyaretçi olacağını düşünüyoruz."



Edirne'de üçüncü mağazasını açan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı da, yeni mağazayı ve AVM'yi gezdi. Edirne'de 1500 kişiye yeni iş olanağı sağlayan AVM'yi gezenler ise kent ekonomisi için önemli bir yatırım olduğunu söyledi. Özellikle üniversite öğrencileri AVM'nin Edirne için önemli bir eksiği tamamlayacağını ifade etti.



Üç katlı ve 1200 kapasiteli ücretsiz otoparkı olan AVM'de toplam 35 bin metrekarelik kiralanabilir alan yer alıyor. AVM'de 125 mağazaya ek olarak kafe, restoran ve sinema gibi sosyal alanlar da bulunuyor.



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