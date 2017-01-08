Edirne'de Eksi 10 Derecede Sarıkamış Şehitleri Yürüyüşü

KARS Sarıkamış Allahuekber Dağları'nda 102 yıl önce şehit olan 90 bin asker, Edirne'de de anıldı. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü önünde toplanan kalabalık sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen soğuk havada 5 kilometre yürüyerek Atatürk Anıtı'nda şehitleri andı. Soğuk hava nedeniyle Edirne Belediye bando takımının müzik aletleri dondu.



Kars Sarıkamış İlçesi'nde Allahuekber Dağları'nda 1915 yılında şehit olan 90 bin asker için Edirne'de anma programı düzenlendi. Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü önünde Edirne Valisi Günay Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Savran ve daire müdürleriyle öğrencilerden oluşan kalabalık, sıfırın altında 10 dereceye kadar soğuk havada yaklaşık 6 kilometre yürüyerek Atatürk anıtına geldi. Atatürk Bulvarına ay yıldızlı atkı ve berelerle çıkan grup, ellerinde 'Sarıkamış vefakar, fedakar gençlik ecdadını unutmayacak' yazılı pankart taşıdı.



'ŞEHİT OLURKEN BİKE KOLKOLA'



Atatürk Anıtı'nda Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından Edirne Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Serhat Ocak, Sarıkamış harekatının şanlı Türk tarihinin hüzünlü yapraklarından biri olduğunu vurgulayarak şöyle dedi:



"Sarıkamış bir ölümsüzlük destanı, tarihimizin beyaz dramıdır. Dondurucu soğukta ve tipide zor şartlar altında, vatan için çıktıkları bu kutlu yolda şehit olurken bile kol kola giren, ebediyete bu şekilde giden Mehmetçiğin bu acı destanı fedakarlık ve kahramanlık örneği olduğu kadar, birlik ve kardeşliğimizin, vatanın ve milletin şartları ne olursa olsun bölünmeyeceğinin çok önemli bir nişanesidir."



BANDO ALETLERİ DONDU



Edirne Belediye bandosu ilk marşı çaldıktan sonra sıfırın altında 10 derecede olan soğuk hava nedeniyle bazı müzik aletleri dondu. Konuşmaların ardından Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm Sarkamış şehitleri için dua okurken, kapanış programında



bando takımından bazları donan müzik aletleri nedeniyle marşlara eşlik edemedi. Anma programının ardından Edirne Kızılay Şubesi tarafından katılanlara sıcak çorba dağıtıldı.



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