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Edirne'de Eğitime Kar Engeli
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Edirne'de Eğitime Kar Engeli

Edirne il genelindeki okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tatil edildi.

Edirne'de Eğitime Kar Engeli

Edirne il genelindeki okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tatil edildi.

Kaynak: Dunya.com