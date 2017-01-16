Edirne'de düzenlenen masa tenisi ve bilardo müsabakaları tamamlandı.
Hafta sonu Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Masa Tenisi Yıldız Kız-Erkek Grup Müsabakaları'nda kızlarda İzmir Bornova Yahya Kemal Ortaokulu, erkeklerde İstanbul Sultan Gazi Özel Medeniyet Ortaokulu birinci oldu.
Sonuçlar şöyle oluştu:
Kızlar:
1. İzmir Bornova Yahya Kemal Ortaokulu
2. Bursa Yıldırım Mümin Gençoğlu Ortaokulu
3. Aydın Efeler Dr. Fevzi Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu
Erkek:
1. İstanbul Sultan Gazi Özel Medeniyet
2. Aydın Efeler Dr. Fevzi Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu
3. Kocaeli Özel Baş İskele Doğa Bilim Ortaokulu
Dereceye giren okulların ödülleri, Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Serhat Ocak'ın katılımıyla verildi.
Öte yandan Edirne Üç Bant Bilardo Ferdi İl Birinciliği karşılaşmaları sonunda birinci olan Ünal İrci, Tolga Denizci, Baskın Şen ve Ferdar Ule'nin ödülleri de Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın katılımıyla verildi.
Edirne'de Düzenlenen Masa Tenisi ve Bilardo Müsabakaları Tamamlandı
Edirne'de düzenlenen masa tenisi ve bilardo müsabakaları tamamlandı.
Edirne'de düzenlenen masa tenisi ve bilardo müsabakaları tamamlandı.