Edirne'de disiplin yönetmeliği semineri gerçekleştirildi



EDİRNE - Edirne'de Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün tertip ettiği Disiplin Yönetmenliği Işığında Disiplin İşlemleri ile Uzlaştırma İş ve İşlemleri konulu eğitim seminerleri verildi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Disiplin Yönetmenliği Işığında Disiplin İşlemleri ile Uzlaştırma İş ve İşlemleri' konulu eğitim semineri bir otelde toplantı salonunda gerçekleşti. Eğitim seminerine, Edirne Valisi Günay Özdemir, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Öztürkmen, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Savran, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Kaymakamlar, Hakim ve öğretim üyeleri katıldı.

"İlk icraat uzlaştırma bürosunu kurduk"

İstiklal Marşı ve Saygı duruşunun ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Savran Uzlaşma nedir?, Yasal düzenlemeler ne zaman yapıldı?, Gelinen nokta nedir?, Bize sahalarda katkı payı nedir? Başlıkları altında konuşma yaptı. Savran,"Edirne'de ilk yaptığımız icraat uzlaştırma bürosunu kurmak oldu. İlk zamanlar bin civarında soruşturma evraklarımız vardı ve 100 tanesinde uzlaştırmayı sağladık. Bu çok önemli bir katkı" dedi.

"150 bin dosyanın uzlaşma ile sonuçlanmasını hedefliyoruz"

Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Öztürkmen yaptığı konuşmada, "Düzenlemeler sonucunda son 2 ayda aldığımız yaklaşık 20 bin 352 dosyanın uzlaştırmayla sonlandırıldığını tespit ettik. En son 2015 yılında yapılan belirlemelerde bu rakam 17 bin 319 idi ve son 2 ayda bunun önüne geçmiş olduk. 2017 yılı sonu itibariyle asgari olarak 120 bin ve azami olarak da 150 bin dosyanın uzlaşma ile sonuçlanması hedeflenmektedir. Tabi ortalama bir Asliye Ceza Mahkemesinin bir dosya baktığını düşünür isek yaklaşık 120 mahkemenin kapatılması anlamına geliyor" dedi.

"Edirne huzurlu kent"

Türkiye genelinde en huzurlu kent olarak Edirne'yi gördüğünü belirten Edirne Valisi Günay Özdemir, "Trakya'nın hemen hemen tamamında insanlar farklı inanç ve düşünceleri olmalarına rağmen ilişkilerini her zaman devam ettirirler. Kendi yaşam biçimine müdahale edilmesini istemediği gibi başkasının yaşam biçimine de müdahale etmezler. Böyle bir hoşgörü ve huzurun yaşandığı yerlerden birisi. Diğer illeri bilmiyorum ama özellikle Edirne bu konuda nüfus olarak baktığınızda davalar konusunda ve asayiş konusunda çok daha huzurlu bir kent" diye konuştu.