Edirne'de Çocuk Mahkemesinin Kapatılması

Edirne Çocuk Hakları Derneği Başkanı Nebahat Çavuş, "Çocukların yetişkinlerin yargılandığı mahkemelerde yargılanması uluslararası sözleşmelere ve insan haklarına aykırıdır." dedi.



Edirne Çocuk Hakları Derneği üyeleri ve bazı avukatlar, Edirne'de çocuk mahkemesinin kapatılmasına ilişkin basın açıklaması yaptı.



Derneğin başkanı avukat Nebahat Çavuş, Edirne Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, 8 Nisan'da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) resmi gazetede yayınlanan kararıyla, bazı yerlerde yeni mahkemeler açılırken bazı yerlerde ise mahkemelerin kapatıldığının duyurulduğunu hatırlattı.



Çavuş, çocuk mahkemelerinin kaldırılarak, çocukların yetişkinlerin yargılandığı mahkemelerde yargılanmasının uluslararası sözleşmelere ve insan haklarına aykırı olduğunu ifade etti.



Başsavcının kendilerini arayarak, çocuk mahkemesinin kaldırılma sebebinin iş yoğunluğundaki azalma olduğunu söylediğini belirten Çavuş, şunları kaydetti:



"Edirne'de çocuk suçluluğunda bir azalma varmış. Bunun nedeninin de hırsızlık suçuna uygulanan cezanın yükseltilmesi olduğunu, bunun da çocuklarda caydırıcı etki yaptığını söylediler. Sayın başsavcımız HSYK ile görüşme yapacaklarını, çocuk yargılamasının diğer bütün asli ceza mahkemelerine dağıtılması yerine 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesini sağlayacaklarını, yine çocuk mahkemesi hakime hanımının buna bakacağını ve çocuklar için belli bir gün tayin etmesinin sağlanacağını, çocuk mahkemesinde kaldırılan psikolog, pedagog gibi sosyal çalışmacı kadrolarının da burada tutulması için HSYK sekreteriyle görüşeceğini söyledi.



Sayın başsavcımızın duyarlılığı için teşekkür ediyorum ama çocuk söz konusuysa dosya sayısına, iş kapasitesine bakılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu bir iş değil, evrak değil çocuktan bahsediyoruz biz. Buna inanıyoruz ve umuyoruz. Edirne'de çocuk suçlunun azalması gerçekse güzel bir şey."



Mardin ve Edirne'deki çocuk mahkemelerinin kapatıldığını, diğer illerdekilerin de sayısının azaltıldığını belirten Çavuş, eski uygulamaya dönülmesini talep ettiklerini kaydetti.