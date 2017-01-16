Edirne'de CHP'lilerden 'Ayağa Kalkıyoruz' Eylemi

Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Yönetimi ve partililer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Çarşamba günü ikinci turu görüşülecek olan anayasa değişikliğine karşı CHP tarafından başlatılan 'Ayağa Kalkıyoruz' isimli eylemlerini gerçekleştirdi.



TBMM'de çarşamba günü ikinci turu görüşülecek olan anayasa değişikliğine karşı CHP tarafından başlatılan 'Ayağa Kalkıyoruz' isimli eylemlerin ilki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Yağmurlu havaya rağmen yaklaşık 200 kişinin katıldığı eylemde konuşan CHP Edirne Gençlik Kolları Başkanı Kutay Özköse, söz konusu anayasa değişikliğinin Türkiye'yi daha da zor bir sürece sokmaktan başka bir şeye yaramayacağını iddia etti. Özköse, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yetkisizleştiren, tüm ana organları yasama, yürütme ve yargıyı tek bir kişiye emanet eden bu değişiklik, ülkemizi daha da zor bir sürece sokmaktan başka bir şeye yaramayacaktır. Öyle ki, toplumun bu değişiklikler ile ilgili hiçbir bilgisi olmamakla birlikte, yapılan görüşmeler gizlenmekte ve televizyon yayını kısıtlanmaktadır" ifadelerini kullandı.



CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, belediye başkan yardımcıları Selçuk Çakır ve Çiğdem Gegeoğlu'nun da aralarında bulunduğu kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla söz konusu değişiklikle ilgili tepkilerini dile getirdi. - EDİRNE