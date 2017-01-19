Edirne'de Cezaevi Firarisi Hırsızlıktan Yakayı Ele Verdi

Edirne'de, polis ekiplerince 3 aydır cezaevi firarisi olarak aranan şahıs hırsızlıktan yakayı ele verdi.



Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2016 yılının Ekim ayında cezaevinden firar eden G.T. (25) isimli şahıs yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. İl genelinde birçok işyerinden hırsızlık olayının gerçekleştirildiğinin tespit edilmesinin ardından harekete geçen ekipler, cezaevi Firarisi G.T. (25) isimli şahsı Nişancı Paşa Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakaladı.



15 bin TL'lik çalıntı malzeme ele geçirildi



Söz konusu şahsın yakalandığı ikamette yapılan aramada, işyerlerine hırsızlık amaçlı girmekte kullandığı (tornavida, balta, yan keski, camları kesmek için kullandığı cam kesici elmas, el feneri tanınmamak için ve parmak izi bırakmamak için kullandığı bere, eldiven) ele geçirilmiş, ayrıca dört ayrı işyerinden çaldığı ve toplam değeri 15 bin TL olarak değerlendirilen tekli, ikili dörtlü ocak, duş setleri, ufo diye tabir edilen elektrikli ısıtıcılar, nalburiye malzemeleri, tuhafiye malzemeleri, eldivenler, bereler, çoraplar, çok sayıda gıda malzemesi, projeksiyon cihazı bulunduğu ve bu malzemelere el konulduğu bildirildi. Yapılan tahkikat sonrası bulunan çalıntı malzemelerin müştekilerine teslim edildiği öğrenildi.



Çalıntı malzemeleri sobada yakmaya çalıştı



Malzemelerin bulunduğu ikametin sahibi olan D.E. (46) isimli şahsın çalıntı malzemeleri polis ekiplerinin operasyonu sırasında sobada yakmaya çalıştığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında dört ayrı işyerinden hırsızlık, hırsızlık malı saklamak, suç delillerini yok etmek, hırsızlık malı satın almak suçlarından ayrı ayrı tahkikat evrakı düzenlenirken, şüpheli D.E.'nin (46) ifadesinin ardından cumhuriyet savcısının talimatı gereği serbest bırakıldığı belirtildi.



Cezaevi firarisi dört ayrı suçtan aranan ve dört ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren G.T. (25) ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak kapalı cezaevine konuldu. - EDİRNE