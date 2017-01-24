Edirne'de 'Bylock'çu 7 Polis Tutuklandı

Edirne'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında, 'Bylock' kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 polisten 7'si tutuklandı.



Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'Bylock' kullandıkları tespit edilen 12 polis gözaltına alındı. Edirne Adliyesindeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan M.F.G, C.G, A.K, Ö.S, M.U, Y.Y ve S.Ş isimli polisler tutuklanarak cezaevine kondu. - EDİRNE