Edirne'de bozulan yollar onarılıyor.



Edirne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Edirne'yi etkisi altına alan kar yağışı ve buzlanmadan dolayı bozulan yolların Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tamir edildiği belirtildi.



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, aşırı soğuk hava ve kar yağışından dolayı kent merkezindeki bazı yolların zarar gördüğünü belirtti.



Kar yağışının sona ermesiyle ekiplerin çalışmalara başladığını aktaran Gürkan "Ekipler ilk olarak kent merkezinde bozulan yolları tespit etmeye başladı. Zübeyde Hanım Caddesi, Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım, Orduevi ve Gazimihal Köprüsü'nde onarım çalışmaları tamamlandı. Oluşabilecek risk faktörlerini önlemek amacıyla ekiplerimiz, kent merkezinde bozulan tüm yolların onarım çalışmalarını gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı.