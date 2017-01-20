Edirne'de Bir Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi

Edirne'nin İpsala ilçesinde bir kamyonette yapılan aramada, bir ton kaçak midye ele geçirildi.



Polis ekipleri, Yunanistan'a kaçak midye götürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.



İpsala ilçesinde durdurulan kamyonette yapılan aramada, çuvallar içinde bir ton kaçak midye bulundu.



Araçtaki E.D. ve R.D, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



El konulan midyeler, İpsala Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi'ne döküldü.