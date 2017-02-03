Edirne'de Belediye Çalışmaları

Edirne Belediyesi ekiplerinin kar yağışı ve buzlanmadan dolayı bozulan yollarda asfalt yama yaparak tamir çalışması yaptığı bildirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne'yi etkisine altına alan kar yağışı ve buzlanmadan dolayı şehir içindeki yollarda bozulmalar meydana geldi.



Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, başta ana arterler olmak üzere Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın talimatıyla asfalt yama çalışmalarına başladı. Bel-Koop yanındaki çalışmalarda ilk olarak bozulan yollar kepçeler yardımıyla temizlendi.



Düzenlenen alana asfalt dökülerek yama çalışması gerçekleştirildi.