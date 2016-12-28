Edirne'de Belediye Çalışmaları

Kentte artan trafik sorununa çözüm bulmak ve E-5 kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu azaltmak için Edirne Belediye Başkanlığı'nın hayata geçireceği güney çevre yolu için çalışmaların devam ettiği bildirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen belediye başkanı Recep Gürkan, kamulaştırması tamamlanan binaların yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirtti.



Güney çevre yolu ile şehrin trafiğinin nefes alacağını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:



"Edirne'de araç sayısı her geçen gün artıyor. Kentin tarihi dokusundan dolayı alternatif yol açma yada mevcut yolları genişletme çok mümkün gibi gözükmüyor. Olin kavşağından Çavuşbey Mahallesine çıkacak olan güney çevre yolu için DSİ Bölge Müdürlüğü ile Bostanpazarı arasında kamulaştırılan alanların yıkımı yapıldı. Şu anda yıkımı yapılan yerlerde yol açma çalışmaları devam ediyor. Kuzey çevre yolu ile ilgili de bir çalışma gerçekleştireceğiz. 5 bin 656 metre uzunluğundaki güney çevre yolu ve 9 bin 160 metre uzunluğundaki kuzey çevre yolunun hizmete girmesiyle toplamda 14 bin 816 metrelik çevre yollarını hayata kazandırarak, kentteki önemli bir soruna çözüm bulacağız."