Edirne'de "Balkanlarda Eski Türk Varlığı" Konferansı

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Karatay, Türk tarihinin çok çeşitli kaynaklardan araştırılması gerektiğini bildirdi.



Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından Balkan Yerleşkesi'ndeki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ndeki Prof. Dr. Fehmi Yıldız Konferans Salonu'nda düzenlenen "Balkanlarda Eski Türk Varlığı" adlı konferansta konuşan Karatay, Çin kaynaklarında Türk tarihinin çarpıtıldığını söyledi.



Türk tarihini öğrenmek için Çince'nin de bir faydasının olmadığını belirten Karatay, "Çin kaynaklarıyla uyutulduğumuzu düşünüyorum. Çeşitli kaynakların incelenmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.



Balkanların Osmanlı Devleti zamanında huzur bulduğunu ifade den Karatay, Balkan devletlerinin kökeninin de Türk olduğunu ve günümüzde de Balkanlar'da Türk varlığının devam ettiğini kaydetti.



Konferansa, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.