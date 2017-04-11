Edirne'de Asfaltlama Çalışmaları

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, asfaltlama çalışması yapılan Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi yolunda incelemede bulundu.



Gürkan, burada yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla asfaltlama çalışmalarına hız verdiklerini belirtti.



Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi yolunda araç ve yaya trafiğinde yoğunluk yaşandığını aktaran Gürkan, "Vali Konağı Kavşağı'ndan yeni devlet hastanesine bağlanan yola asfalt dökülecek. Geçtiğimiz günlerde de Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hastane yolu kenarlarında her iki tarafta bulunan kaldırımlara fidan dikmişti. Edirnelilerin daha konforlu yaşayabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.