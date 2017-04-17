Edirne'de Asayiş

Büyükdöllük köyünde husumeti olduğu kişinin babasının mezarını boyadığı iddia edilen şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, T.K babasının mezarının boyandığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu.





Yapılan araştırmada mezarı boyadığı tespit edilen A.U hakkında tahkikat başlatıldı.





Şişeyle birbirlerini yaraladılar





Enez'e bağlı Karaincirli köyünde iki arkadaş tartışma sonrası birbirini yaraladı.





Alınan bilgiye göre, S.B ile S.C alkol aldıktan sonra tartışmaya başladı.





Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.B ve S.C içki şişeleriyle tutuştukları kavgada birbirlerini yaraladı.





Traktörden düşen kişi yaralandı





Enez'e bağlı Çavuşköy köyünde traktörden düşen kişi yaralandı.





Alınan bilgiye göre, N.Z bahçesini sürmek için traktörle çalışmaya başladı.





Bu sürede dengesini kaybederek traktörden düşen ve yaralanan N.Z, hastaneye kaldırıldı.





Üzerinde uyuşturucu bulundu



Edirne'de otobüste yapılan kontrolde bir yolcunun üzerinde uyuşturucu bulundu.





Alınan bilgiye göre, jandarma yol kontrolleri sırasında TEM gişelerinden kente giren bir otobüsü durdurdu.





Yolcuların arasında bulunan S.Ö'nün üzerinden 5 gram bonzai çıktı. Gözaltına alınan S.Ö savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.