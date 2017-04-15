Edirne'de Asayiş

İpsala'nın İbriktepe köyündeki bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.





Alınan bilgiye göre, H.E'nin evinde sobadan eşyalara alev sıçraması sonucu yangın çıktı.





Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak, söndürdü.





Yangında evde maddi hasar oluşturdu.



-Edirne'de göçmen operasyonu Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 2 yabancı uyruklu yakalandı.





Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Orhaniye köyünde sınır birlikleri, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan Cezayir uyruklu 2 kişiyi tespit etti.





Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.