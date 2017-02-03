Edirne'de Asayiş

Lalapaşa ilçesinde bir kişinin 63 küçükbaş hayvanı çalındı.





Alınan bilgiye göre Süleymandanişment köyünde yaşayan A.Y, 63 küçükbaş hayvanının yerinde olmadığını görünce jandarmaya haber verdi.





Jandarma olayla ilgili olarak yaptığı çalışma sonrası L.A'yı gözaltına aldı.



Sahte içki operasyonu



Edirne'de 36 şişe sahte içki ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Edirne gişelerde durdurdukları bir otobüste arama yaptı.





Aramada yolculardan M.K ve B.K'nın bagajlarında 36 şişe sahte içki bulundu.



M.K ve B.K gözaltına alındı.