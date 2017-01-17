Edirne'de Asayiş

Edirne'de bir işçi kamyondan kumaş indirdiği sırada kamyon kasa kapağının yüzüne çarpması sonucu yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Koca Sinan Mahallesi'ndeki iş yerine kumaş inderen K.S'nin yüzüne kamyon kasasındaki kapak açılarak aniden çarptı.



Yaralanan K.S. hastaneye kaldırıldı.





Otomobilden hırsızlık





Edirne'de bir kişinin otomobilinden kuru sıkı tabanca çalındı.





Edinilen bilgiye göre, Nişancıpaşa Mahallesi'ne otomobilini park eden M.T, bir süre sonra buraya geldiğinde aracındaki kuru sıkı tabancanın yerinde olmadığını fark etti.



M.T, hırsızlık olayı ile ilgili olarak polise şikayette bulundu.





Olayla ilgili E.M ve U.B gözaltına alındı.



İpsala'da inek hırsızlığı



Edirne'de bir kişinin ineği çalındı.



Alınan bilgiye göre, Kapucu Mahallesi'nde yaşayan H.A ahırıdaki ineğin yerinde olmadığını görünce polise başvurdu.





Olayla ilgili polis çalışma başlattı.