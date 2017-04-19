Edirne'de AK Parti ve MHP'den Encümen Seçimlerine Suç Duyurusu

Edirne'de belediyenin Ak Parti ve MHP'li 13 meclis üyesi, encümen seçimlerinde 'usulsüzlük' yapıldığı gerekçesiyle, Edirne Belediye Başkanlığı hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunup, Bölge İdare Mahkemesi'ne de 'yürütmeyi durdurma' talebiyle başvuru yaptı. Edirne Belediye Başkanlığı, geçen 5 Nisan tarihide encümen üyesi seçimi yaptı. Belediye meclis üyesi olan CHP'den 3, Ak Parti'den 2, MHP'den de 1 üye aday gösterildi. Seçimlerin sonunda 13'er oy çıkan üyeler için oylama yenilendi ve CHP'den 3 aday belediye encümenine seçildi. Seçim sırasında 'usulsüzler' yapıldığını öne süren Ak Parti ve MHP'li belediye meclis üyeleri, Edirne Belediye Başkanlığı hakkında Edirne Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Üyeler ayrıca encümen seçimleri içinde Bölge İdare Mahkemesi'nden dilekçe ile 'yürütmeyi durdurma' talep etti. Başvurunun ardından konuşan AK Partili meclis üyesi Turgut Terzi, encümen seçimleri sırasında 13'er oyla eşitlik olduğunu ve CHP'lilerin seçimi yenileyip, daha önce oy kullanmayan 2 CHP üyesinin de seçimlere katıldığını söyledi. Usulsüz bir seçim yapıldığını öne süren Terzi, "Edirne Belediyesi encümen seçimleri sırasında, seçimin sayımı, sayım sonrasında ki gelişmelerle ilgili olarak, ilk etapta Edirne Valiliği daha sonra ise adli makamlara başvuracağımı ifade etmiştik. Şimdi Edirne Belediye Meclisi'nin Ak Parti ve MHP'li üyeleri olarak konuyu evraklarıyla birlikte kanuni alt yapısını da hazırlayarak, yargıya taşıdık. İdare Mahkemesi ve Cumhuriyet Savcılığı açısından gerekli incelemenin yapılması için dilekçelerimizi verdik. Bundan sonra seçimin manipüle edilip, edilmediği ve usulüne uygun olup olmadığı konusunda sonuç bekliyoruz" dedi.



Seçimin ardından oyların başka bir salonda sayıldığını ve kendilerine gösterilmediğini öne süren Terzi, "Bizce seçim mahallinden oy pusulasından dışarıya çıkarılması daha sonra sayılıp içeri gelindiğinde sadece sonucun açıklanması doğru bir davranış değildi. Bu konuda eğer bir suç unsuru varsa bunun değerlendirilmesini talep ettik. İdare Mahkemesi'nden encümen seçimlerine ilişkin yürütmenin durdurulması, iddialarımız doğru ise iptalini, seçimde eşitlik durumundan torbadan kura çekilmesinin yerine getirilmesini istiyoruz. Encümen seçimlerinde pusulalar, oy kullanma yeri değiştirilerek sayıldı. Ak Parti'den 2 aday, MHP'den 1 aday gösterilmişti. Meclis 27 kişiyle toplandı, herkes oy kullandı. Bir boş oy çıktı, seçimlerde CHP 14, iki aday içinde 13'er oy çıkmıştı. Kura çekilmesi gerekirdi ancak bu yapılmadı. Seçim yenilendi, daha önce oy kullanmayan 2 CHP üyesi daha geldi ve CHP 3 adayını encümene seçmiş oldu" dedi.



MHP'li meclis üyesi Ahmet Karagülle de açık oy, gizli tasnif yapıldığını belirterek, "Oyları CHP'li katip üyeler saydı, ne çıktığını bize göstermediler. Sonra geldiler eşit oylar alındı denildi. Eşit olduğunda kurada çekilmesi gerekiyordu bu da yapılmadı" dedi.